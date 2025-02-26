Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, motorin fiyatında son zam, geçtiğimiz cumartesi günü 1,45 TL olarak yapılmıştı. Bugün itibarıyla ise motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise şu an için fiyat değişikliği planlanmamış.

İstanbul'da benzin fiyatı 46,28-46,43 TL, motorin ise 47,89-48 TL arasında satılmakta. Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin ise 48,71 TL'den alıcı buluyor. İzmir'deki akaryakıt fiyatları ise benzin için 47,35 TL, motorin için ise 49,08 TL olarak belirtiliyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilmektedir.