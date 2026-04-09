Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde özellikle motorin grubunda daha belirgin olmak üzere 10 liranın üzerinde bir indirim öngörülüyor. Benzinde de benzer şekilde düşüş beklentisi bulunurken, nihai fiyatların uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak netleşeceği ifade ediliyor.

İstanbul’da güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 63,25 TL, motorin 85,29 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Yakası’nda ise benzin 63,10 TL, motorin 85,14 TL ve LPG 34,39 TL’den satılıyor.

Başkentte akaryakıt fiyatları

Ankara’da benzin litre fiyatı 64,22 TL, motorin 86,42 TL ve LPG 34,87 TL olarak kaydedildi.

İzmir’de fiyatlar ne durumda?

İzmir’de benzin 64,50 TL, motorin 86,70 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde.

Uzmanlar, fiyatlardaki olası indirimin kısa vadede pompaya yansımasının beklendiğini belirtirken, akaryakıt piyasasında dalgalı seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor.