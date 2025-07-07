Akaryakıt zammı durdurulamıyor

Geçtiğimiz haftalarda hem benzin hem motorine gelen yüksek oranlı zamların ardından, 3 Temmuz'da açıklanan TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları da yeniden güncellendi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yaptığı %15,71’lik artış sonrası, benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 0,97 TL zam geldi.

Ancak bu artışlar da son olmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 9 Temmuz Çarşamba günü itibariyle, motorinin litre fiyatına 1,70 TL'lik yeni bir artış daha yapılacak. Böylece bazı şehirlerde motorinin litre fiyatının 55 TL’yi aşması bekleniyor.

7 Temmuz 2025 İtibariyle Bazı Şehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) Ankara 51,88 53,26 27,51 İstanbul 51,20 52,39 27,60 İzmir 52,21 53,60 27,56 Antalya 53,05 54,39 28,05 Diyarbakır 53,20 54,61 27,16 Edirne 52,06 53,50 26,95 Hatay 52,63 54,01 26,67 Van 53,32 54,66 28,47

Not: 9 Temmuz'da motorine gelecek 1,70 TL zam bu fiyatlara henüz yansımamıştır.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası piyasa hareketleri ve döviz kuru en kritik rolü oynuyor. Rafineri çıkış fiyatları; Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru temel alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara sırasıyla ÖTV, EPDK payı ve ardından %20 KDV eklenerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

Vatandaş Ne Yapacak?

Sürekli artan akaryakıt maliyetleri, yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, ulaşım, lojistik, üretim ve tarım sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Zamlarla birlikte taşıma maliyetleri artıyor, bu da ürün fiyatlarına zincirleme şekilde yansıyor. Önümüzdeki günlerde hem akaryakıt hem de genel tüketim ürünlerinde yeni fiyat artışları gündeme gelebilir.