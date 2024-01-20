Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.
Sızan listeye göre AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:
Adalar - Sina Şen
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Beykoz - Murat Aydın
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Kadıköy - Veli Arslan
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Çin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Bayrampaşa - İlknur Kovaç
Beşiktaş - Serkan Toper
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Esenler - Teyfik Göksu
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şişli - Gökhan Yüksel
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Esenyurt - Hamit Öncü
Güngören - Bünyamin Demir
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Silivri - Volkan Yılmaz