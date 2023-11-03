AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Yönetim Salonu’nda AK Partili genç milletvekilleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulmasıyla ilgili kanun teklifinin 9 maddeden oluştuğunu söyleyen Usta, Türkiye’nin ürettiği petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinden elde edilecek gelirin bir kısmının bu fona aktarılacağını belirtti. Usta, fonda beş bakan yardımcısının görev alacağını ifade ederek, “Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcılarının yer aldığı bir yönetim kurulundan oluşacak. Fona petrol, doğalgaz ve madenlerden gelecek gelirlerin yüzde 20’sinin aktarılması planlanmaktadır. Diğer fonlardan yüzde 10 aktarılması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kanun teklifinde ihtiyaç duyulacak yönetmeliklerin çıkarılmasıyla ilgili yetkilendirilmesine ilişkin madde bulunmaktadır” dedi.



Fonun büyüklüğüne ilişkin soru üzerine Usta, “Projeyle birlikte ihtiyaca göre en az 4.5-5 milyar lira ayrılabileceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.



Nasıl başvurulacağına ilişkin soru üzerine Usta, “Dijital olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilan edecek. Gençlerin şartları da ilan edilecek. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL iki yıl ödemesiz, dört yıl ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek” şeklinde konuştu.

Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu söyleyerek, kanun teklifinde yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapacağını aktardı.