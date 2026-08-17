AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menderes Belediyesi başkan vekilliği seçimlerini kazanan Asuman Şen'i tebrik etti. Saygılı, 'İnanıyorum ki Sayın Asuman Şen, üstlendiği bu sorumluluğu Menderes'in ortak menfaatlerini gözeterek, toplumun her kesimini kucaklayan ve belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendiren bir anlayışla yerine getirecektir.' dedi.

Sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Menderes Belediye Meclisimizde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekili seçiminin ilçemiz, İzmir'imiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' diyerek şu ifadeleri kullandı: 'Demokratik iradenin ve belediye meclisimizin ortak sorumluluğunun tecelli ettiği bu süreçte, iradesini ortaya koyan ve seçim sürecine katkı sunan tüm belediye meclis üyelerimizi demokratik katılımlarından dolayı kutluyorum. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Menderes Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Sayın Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.'

Güven veren, çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı

Menderes'in önünde hizmet bekleyen önemli bir dönem olduğun belirten Başkan Saygılı, 'Bizim için esas olan; hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık veren, ilçemizin ihtiyaçlarını doğru tespit eden, şeffaf, güven veren ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışının hâkim olmasıdır. İnanıyorum ki Sayın Asuman Şen, üstlendiği bu sorumluluğu Menderes'in ortak menfaatlerini gözeterek, toplumun her kesimini kucaklayan ve belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendiren bir anlayışla yerine getirecektir. Cumhur İttifakı olarak bizler de Menderes'imizin gelişimi, hemşehrilerimizin huzuru ve ilçemizin hak ettiği hizmetlerle buluşması için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Menderes'te bundan sonraki sürecin birlik, istikrar ve hizmet anlayışı içerisinde ilerlemesini temenni ediyor; Sayın Asuman Şen'in Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamasının Menderes'imize, İzmir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.