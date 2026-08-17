Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asrın Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümünde önemli bir dönem olduğunu belirtti. Hallaç, yeni dönemde hedefin Türkiye'yi değişimi takip eden değil, değişime yön veren güçlü bir ülke haline getirmek olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğunun 25'inci yılına ulaşmasının yalnızca bir kuruluş yıl dönümü olmadığını belirten Başkan Hallaç, bu sürecin Türkiye'nin yakın tarihindeki en kapsamlı değişim ve dönüşüm dönemlerinden biri olduğunu söyledi.

Hallaç, 'AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğu, milletimizin iradesini siyasetin merkezine yerleştiren büyük bir değişim hareketinin hikâyesidir. Bu yürüyüşün en önemli gücü, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı liderliğidir' dedi.

Türkiye'nin ulaşımdan sağlığa, savunma sanayiinden enerjiye, eğitimden teknolojiye ve dış politikaya kadar birçok alanda önemli dönüşümler yaşadığını belirten Hallaç, önümüzdeki dönemin yeni hedefler doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.

Yeni dönemde Türkiye'nin yalnızca küresel gelişmelere ayak uyduran değil, değişime yön veren bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Hallaç, 'Artık hedefimiz yalnızca dünyadaki değişime ayak uyduran bir Türkiye değildir. Değişimi okuyan, teknolojiyi üreten, kendi kararlarını veren ve küresel gelişmelere yön verebilen güçlü bir Türkiye'dir. Yüksek teknoloji, millî teknoloji, enerji bağımsızlığı, güçlü aile ve toplum, gençlerin geleceğe hazırlanması, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması ve etkin devlet kapasitesi bu yeni dönemin temel hedefleri olacaktır' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'nin uluslararası konumunu da güçlendirdiğini ifade eden Hallaç, Türkiye'nin artık kendi hedeflerini belirleyen ve bölgesel meselelerde daha güçlü söz sahibi olan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

AK Parti'nin gelecek vizyonunun yerel yönetimler açısından da önemli sorumluluklar getirdiğini belirten Hallaç, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin şehirlerden başlayarak hayata geçirileceğini dile getirdi.

Hallaç, 'Büyük Türkiye hedefinin yolu güçlü şehirlerden geçmektedir. Kahta'mızda altyapıdan ulaşıma, çevreden şehirleşmeye, sosyal belediyecilikten gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik hizmetlere kadar attığımız her adımı bu büyük vizyonun yereldeki bir parçası olarak görüyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün sorunlarını çözen değil, geleceğin Kahta'sını bugünden planlayan bir belediyecilik anlayışıdır' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 25 yıllık birikiminin gelecekteki hedefler için önemli bir temel oluşturduğunu vurgulayan Hallaç, 'İlk çeyrek asır büyük bir dönüşümün hikâyesiydi. İkinci çeyrek asır ise Türkiye'nin küresel ölçekte daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh ve daha etkili bir ülke haline geldiği dönemin hikâyesi olacaktır. Kahta olarak biz de bu büyük yürüyüşte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, eser üretmeye, milletimize hizmet etmeye ve şehrimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle AK Parti'mizin kuruluşunun 25'inci yılını kutluyor; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan dava arkadaşlarımıza ve çeyrek asırdır desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk çeyrek asrın tecrübesiyle ikinci çeyrek asra, Türkiye Yüzyılı'na ve daha güçlü bir Türkiye'ye hep birlikte yürüyeceğiz' diye konuştu.