AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarını yerinde inceledi.Ölmeztoprak, Doğanyol'da düzenlenen yöresel ürünler programına da katılarak üreticilerle buluştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'mızın farklı noktalarında gerçekleştirdiği programlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Konut teslimlerinden mahalle ziyaretlerine, esnaf buluşmalarından üretici programlarına kadar birçok noktada temaslarda bulunan Ölmeztoprak, deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde yeni teslim edilen TOKİ konutlarında yaşayan Remziye Hanım'ın hanesine misafir olan Milletvekili Ölmeztoprak, yeni yuvasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Depremzede ailelerimizin kalıcı konutlarına kavuşmasının önemli bir aşama olduğunu belirten Ölmeztoprak, yeni evlerine yerleşen tüm vatandaşlara huzur ve bereket dileklerini iletti.

Yeşilyurt'un Yakınca Mahallesi'ne bağlı Kileyik bölgesinde de vatandaşlarla görüşen Ölmeztoprak, devam eden konut çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede köy evi talebinde bulunan hak sahipleri için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ölmeztoprak, teslimata hazır hale getirilen konutların kısa süre içerisinde teslimatının yapılmasının hedeflendiğini ifade etti. Köy evi tercih etmeyen hak sahiplerinin ise Ardıçtepe ve İkizce'de inşa edilen konutlara yerleştirildiğini belirtti.

Esnafın taleplerini dinledi

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Ölmeztoprak, esnafın taleplerini dinledi. Kadın girişimci Ayşe Deniz'in iş yerine de ziyarette bulunan Ölmeztoprak, deprem sonrası dönemde yeniden açılan işletmelerin Malatya'mızın toparlanma sürecine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, ticaretin canlanmasıyla birlikte mahallelerin ve çarşıların yeniden eski hareketliliğine kavuşacağını söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesinin istihdam ve üretime de katkı sağlayacağını kaydetti.

Taziye ve hane ziyaretleri

Programları kapsamında Atatürk Mahallesi Muhtarı ve Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz'a da taziye ziyaretinde bulunan Ölmeztoprak, merhum Bilal Şahbaz için başsağlığı dileklerini iletti.

Mahallede yaşayan Nimet Deniz'in hanesine de konuk olan Ölmeztoprak, hane ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirterek birlik ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Doğanyol'da üreticilerle buluşma

Ölmeztoprak'ın programlarından biri de Doğanyol Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Malatya Doğanyol Yöresel Ürünleri Programı oldu. Etkinlikte üreticiler ve bölge halkı bir araya gelen Ölmeztoprak, Malatya'nın tarımsal potansiyelinin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sunan organizasyonların kırsal kalkınmaya da destek verdiğini belirten Ölmeztoprak, üreticilerin emeğinin daha yüksek katma değere dönüşmesinin Malatya'mızın ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Nişan ve düğün programlarında da vatandaşların mutluluğuna ortak olan Ölmeztoprak, Battalgazi'de Leyla Hanım ve Mustafa Bey'in evlatları İnanç ile Furkan'ın nişan merasimine katıldı. Kara ve Yılmaz ailelerini tebrik eden Ölmeztoprak, genç çiftlere bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Ölmeztoprak, Yeşilyurt'ta ise AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeymanur Çorlu'nun kuzeni Halime Karakaya ile Furkan Cihat Cansız'ın düğün merasimine iştirak etti. Karakaya ve Cansız ailelerinin mutluluğunu paylaşan Ölmeztoprak, genç çifte sağlık, huzur ve saadet dolu bir ömür diledi.