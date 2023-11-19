Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan“50+1” şartına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Cumhurbaşkanı seçimi için aranan ‘salt çoğunluk’ şartının anayasal düzlemde gözden geçirilmesine vurgu yapan Şahin, “Cumhurbaşkanı seçimi için aranan “salt çoğunluk”, bir başka ifadeyle ‘50+1’ şartı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olmazsa olmaz unsuru değildir. Nitekim dünyanın birçok demokratik ülkesinde farklı oranlar uygulanmaktadır. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak; sonuçları itibariyle daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır” ifadelerine yer verdi.



Paylaşımının devamında Cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu alan adayın seçilmesinin ülke için daha faydalı olacağını ifade eden Şahin, “En çok oyu alan adayın seçilmesi, seçim yarışının daha rekabetçi, organik, baskılardan ve sunilikten uzak gerçekleşmesini sağlayacak; sonuçları itibariyle daha sağlıklı ve ülkemizin menfaatine olacaktır. Siyaseti ve şeffaflığı değil, siyasetsizliği ve kapalı kapılar ardında yürütülen gizli ve karanlık pazarlıkları seçenler, “salt çoğunluk/50+1” şartını sistemin ve siyaset kurumunun üzerinde sallanıp duran Demokles’in kılıcına dönüştürmüşlerdir. Bu nedenlerle meselenin anayasal düzlemde gözden geçirilmesini kaçınılmazdır” değerlendirmesinde bulundu.