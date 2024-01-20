AKP'nin İstanbul Küçükçekmece'de daha önce de burada belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay'ı aday göstereceği öne sürüldü.

Daha önce Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstelenen Aziz Yeniay'ın yeniden Küçükçekmece için aday olarak gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AZİZ YENİAY KİMDİR?

İdareci, devlet adamı, belediye başkanı, sanayici, işadamı, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 1963'te Malatya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Bir süre serbest mühendislik ve müteahhitlik yaptı.1992 yılında Güngören'den Meclis Üyesi seçildi, 1992 yılında Esenler, 1999 Yılında Zeytinburnu ilçelerinde meclis üyeliklerine devam etti. 1995-2009 yılları arasında 9 yıl süreyle İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Aziz Yeniay, 2004 yılından Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 2 dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2014 seçimlerinde aday olmayarak serbest çalışmaya başladı. Görev yaptığı sürelerde; planlı kentleşme, kentsel risklerin azaltılması, kent ve kentlilik bilinci, oluşturulması, yeşil binalar ve çevresel değerler, kentlerin bütüncül planlanması, kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir kentler ve kentsel yaşam alanında pek çok çalışmanın planlama, proje ve uygulanmasını yürüttü. Halen, Torunlar Holding bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ilgili konularda çalışmalarına devam etmektedir.

AK Parti’de ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başladı. İsmi kesinleşen adayların tek tek telefonla aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği öğrenildi. Adaylığı tebliğ edilen isimler arasında Konyalı bir isimde var. İşte detaylar…

Bütün illerde adaylarını açıklayan AK Parti'de ilçe belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. İsmi kesinleşen adaylara ise adaylıklarının tebliğ edildiği kulislere sızdı. Adaylığı tebliğ edilen isimler arasında Konyalı Ali Talip Özdemir’de bulunuyor. İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adaylığının tebliğ edildiği Ali Talip Özdemir kimdir, nereli? İşte ayrıntılar…

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Ali Talip Özdemir 1953 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nin Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Ali Talip Özdemir; Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Demir Çelik Uzmanlığı, Ereğli Belediye Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyeliği, Bakırköy Belediye Başkanlığı, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisi'nin 4. Genel Başkanlığı, 18. Dönem Konya ve 20. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğini de yürüten Özdemir, Evli ve üç çocuk babasıdır. Ayrıca Ali Talip Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Çevre Bakanı'dır.