AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, büyükşehir belediye başkanının kendisini eleştiren ve mahallelerinin hakkını savunan muhtarlara yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Muhtarların, devletin mahallelerdeki en uç karakolu, vatandaşın derdini ilk aktardığı sırdaşı ve demokrasinin en temel taşı olduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, 'AK Parti iktidarları döneminde muhtarlık müessesesine verilen değer ve gösterilen hürmet herkesin malumudur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 19 Ekim'in 'Muhtarlar Günü' ilan edilmesi, muhtarlarımızın devlet hiyerarşisindeki ve milletimizin gönlündeki müstesna yerinin en açık tescilidir. Cumhurbaşkanımızın Külliye'de muhtarlarımızı baş tacı ederek ağırladığı bir Türkiye vizyonundan; kendisini eleştiren muhtara küfreden, hakaret yağdıran bir yerel yönetim zihniyetine savrulmak Denizli adına büyük bir talihsizliktir. Eleştiriye tahammül edemeyip küfür ve hakarete sarılmak, sadece bir acziyetin değil, aynı zamanda millete ve milletin seçtiği iradeye duyulan tepeden bakmacı zihniyetin dışa vurumudur. AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak; hakarete uğrayan, gururu incitilen tüm muhtarlarımızın amasız, fakatsız yanındayız. Demokrasiyi, seçilmiş iradeyi ve muhtarlarımızın onurunu hiçe sayan bu hoyrat tavrı en sert şekilde kınıyoruz. Kendisini sergilediği bu yakışıksız ve çirkin üslup nedeniyle derhal tüm muhtarlarımızdan ve Denizli halkından özür dilemeye davet ediyoruz' dedi.