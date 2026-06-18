AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, 'Türkiye'nin şimdiye kadar yapılmış en güzel millet bahçesi ama ne yazık ki karşımızda taş üstüne taş koymayıp sadece yapılanları eleştirip ve yapılanların halkımıza hizmet olarak dönmesine engel olan bir zihniyet var' dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, AK Parti İl Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ayan, AK Parti'nin 25 yılda büyük reformlar yaptığını, Türkiye'yi geleceğe dönüştürdüklerini ve 25 yıl sonrasının da planlarını yaptıklarını söyledi. Bugüne bakıldığında ne yazık ki karşılarında muhalefetin olmadığını belirten Ayan, 'Eğer bizim zıttımızın muhalefet olduğunu düşünecek olursak muhalefetin bu halde olması bizim için üzüntü çünkü Türkiye Yüzyılı gelecek planlarımız varsa güçlü Türkiye için A'dan Z'ye tüm zıtlıklarımızın da güçlü olması gerekiyor. 2023'de seçimlerden bu yana hala aynı koltukların kavgasını veriyorlar. Biz 3 yılda neler yaptık. Deprem bölgesini yeniden inşa ettik. 500 bin kadar konutu teslim ettik. Türkiye'nin genelinde dirençli kentler inşa ettik. Büyük diplomatik başarılar elde ettik ama hala karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar' dedi.

'Yapılanların halkımıza hizmet olarak dönmesine engel olan bir zihniyet var'

Daha önce iki kez AK Parti'nin Burdur Belediyesini aldığını belirten Ayan, 'Bence üçüncü tam da bu seçim olacak. Burdur hak ettiği hizmeti almalı çünkü bizler her ne kadar Burdur'da belediyeyi alamasak da elimizden gelen tüm çabayla Burdur'umuza hizmet etmek istiyoruz. Merkezde bir millet bahçesi inşa ettik ve Türkiye'nin şimdiye kadar yapılmış en güzel millet bahçesi ama ne yazık ki karşımızda taş üstüne taş koymayıp sadece yapılanları eleştirip ve yapılanların halkımıza hizmet olarak dönmesine engel olan bir zihniyet var. Algıyla yaptıklarımızın önünü kapatabiliyorlar ama bunların hepsine sahada cevabı veren sizlersiniz' şeklinde konuştu.