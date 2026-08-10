AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz' dedi.

AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, parti yönetimi ile üyeler katıldı. Çadır, 'Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz' dedi.

AK Parti'nin siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkenin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü dönemde kurulduğunu belirten Çadır, partinin yalnızca yeni bir siyasi oluşum değil, milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu ifade etti. Kuruluşundan 15 ay sonra AK Parti'nin tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Çadır, '3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve hamle dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını kaydeden Çadır, kapatma davaları, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişiminin yanı sıra küresel ekonomik krizler, salgınlar, savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele edildiğini belirtti. Çadır, 'Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik' dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine değinen Çadır, devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin mücadelesi ve milletin birlik ve beraberliği sayesinde terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini ifade ederek, elde edilen kazanımların birlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe taşınacağını söyledi. AK Parti iktidarları döneminde vesayetin siyaset üzerindeki etkisinin kaldırıldığını, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğini ifade eden Çadır, başörtüsü yasağının kaldırılması ve katsayı adaletsizliğinin giderilmesi gibi adımlarla devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltıldığını kaydetti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasının tarihi bir adım olduğunu belirten Çadır, sağlık, eğitim ve sosyal politikalar alanlarında da önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Çadır, şehir hastaneleri ve modern sağlık merkezlerinin hizmete sunulduğunu, eğitim altyapısının güçlendirildiğini ve 81 ilin tamamının üniversiteye kavuşturulduğunu ifade etti.

TOKİ aracılığıyla milyonlarca vatandaşın güvenli ve modern konutlara kavuşturulduğunu belirten Çadır, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin yeniden inşa edilerek, daha dirençli ve güvenli hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Ulaşım ve altyapıda bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren ağları, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Çadır, Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayiinde de önemli bir konuma ulaştığını söyledi. Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatının 270 milyar doların üzerine çıkarıldığını belirten Çadır, yatırımların ve kalkınmanın 81 ile yayıldığını, sanayici, esnaf, çiftçi ve girişimcilerin desteklendiğini söyledi. Dış politikada Türkiye'nin kendi kararlarını alan, sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna ulaştığını ifade eden Çadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası meselelerde görüşü aranan ve attığı adımlar yakından takip edilen bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Partinin 25. kuruluş yıl dönümünün 81 ilde çeşitli programlarla kutlanacağını belirten Çadır, kutlamaların 14 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programla taçlandırılacağını ifade etti.