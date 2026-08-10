Devrek Milliyetçi Hareket Partisi'nde bayrak değişimi gerçekleşti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleştirilen Devrek MHP İlçe Başkanlığının 15. Olağan Genel Kongresi'nde tek listeyle gidilen seçimde kullanılan oyların tamamını alan Erol Kaptan İlçe Başkanlığına seçildi.

Devrek Türkbay Kapalı Düğün Salonunda hayata geçirilen kongre teşkilat mensupları, delegeler ve vatandaşların yoğun katılımıyla birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı coşkulu bir atmosferde gerçekleştirldi. Mevcut ilçe Başkanı Cevat Tilkicik'in aday olmadığı seçimde divan başkanlığını MYK Üyesi(MYK) Üyesi Murat Kotra yaptı. 400 delegenin hazır bulunduğu seçimde salona gelen tüm delegeler oy kullandı

2015 yılında Devrek MHP ilçe başkanlığına seçilen ve aralıksız sekiz yıl başkanlık yapan Erol Kaptan genel merkezin talebi doğrultusunda sekiz yıl aradan sonra yeniden Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığına seçildi.

Düzenlenen kongreye; Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Murat Kotra, il başkanı, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.