Osmangazi Belediyesi'nin çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla Demirkapı Mahallesi'nde hayata geçireceği Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi ile minik yüreklerin birlikteliği gönüllere dokunacak.

Çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel yönden desteklenmesini sağlayan çalışmalarla gelişimlerine olan katkılarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, çocukların hayatına dokunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Demirkapı Mahallesi'nde hizmete sunulacak olan Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi, çocukları rengarenk oyuncaklarla ve keyifli oyun alanlarıyla buluşturacak. Minik yüreklerin bağışlarıyla birlikte paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlenmesine de katkı sağlayacak olan kütüphane, çocukların birbirinden renkli dünyalarına da kapı aralayacak.

İlk bağış 4,5 yaşındaki Defne'den

Çocukların mutluluğunu merkezine alacak Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin ilk bağışçısı ise henüz 4,5 yaşındaki Defne Canbazgiller oldu. Başka çocukların da oynayabilmesi için oyuncaklarını özenle hazırlayan Defne, annesi Miray Canbazgiller ile birlikte Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'i makamında ziyaret ederek, birbirinden renkli oyuncaklarını teslim etti. Eğitici ve öğretici setlerin de yer aldığı oyuncaklar, Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde oyuncağa erişmekte güçlük çeken çocukların ellerinde yeni bir hikaye ile mutluluğun parçası olacak. Çocukların oyuncaklara erişimini kolaylaştıracak proje ile birlikte aynı zamanda kullanılmayan oyuncakların yeniden değerlendirilmesi de sağlanacak.

'Bağışlar oyuncağı olmayan çocuklara iletilecek'

Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin çocuklar için önemli bir sosyal dayanışma projesi olduğunu kaydeden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, çocuklar arasında güçlü bir dayanışma köprüsünün kurulacağına işaret etti.

30 Ağustos'tan itibaren Oyun Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin hizmete sunulacağını duyuran Başkan Yardımcısı Esendemir, şu ifadeleri kullandı:

'Osmangazi Belediyesi olarak bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Demirkapı Mahalle'mizde 'Oyuncak Evi ve Oyuncak Kütüphanesi', 30 Ağustos'tan itibaren hayata geçecek. Burada temel amaç, oyuncağını kullanmayan çocukların oyuncağı olmayan çocuklara olan desteği olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda oyuncak kütüphanemize bağışlarını bekliyoruz. Bağışlar kayıt altına alınacak ve özellikle oyuncağı olmayan çocuklara iletilecek.'

Oyuncaklarını teslim ederken yüzündeki heyecan ve mutluluk dikkat çeken Defne Canbazgiller ise yaptığı bağışla başka çocuklarla oyuncaklarını paylaşmak istediğini söyledi.

Çocuklar 4 noktadan paylaşımlarını gerçekleştirebilecek

4,5 yaşındaki Defne'nin kıvılcımıyla başlayan anlam dolu projeye katkıda bulunmak isteyen çocuklar ve aileleri Osmangazi Belediyesi Merkez Bina, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Yetenek Evi ve Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nden bağışlarını gerçekleştirebilecek