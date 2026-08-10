KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu; parti binası önünde bulunan eski bayrakların değiştirilmesi için Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden araç talep ettiklerini, ancak üç gün üst üste yapılan başvurulara rağmen 'itfaiye aracının arızalı olduğu' gerekçesiyle talebin karşılanmadığını söyledi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu; görevi devralmasının ardından parti binası önünde bulunan eski bayrakların yenilenmesi için Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile iletişime geçti. Tanrıbuyurdu, üç gün boyunca itfaiye aracı talebinde bulunmalarına rağmen araç gönderilmediğini belirtti. Bunun üzerine Mucur Belediye Başkanı ile görüştüğünü ifade eden Tanrıbuyurdu, bayrakların değiştirilmesi için Mucur Belediyesi itfaiyesinden destek talep etti. Talebin ardından bayrakların değiştirildiğini belirten Tanrıbuyurdu, yaşanan durumun siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerin siyasi parti ayrımı yapmadan hizmet vermesi gerektiğini belirten Tanrıbuyurdu; 'Belediye, hangi siyasi partide olursa olsun hoş bir şey değil. Hangi partide olursa olsun taleplerin karşılanması gerekir. Yapılan şey hoş bir şey değil. Biz kendi adımıza üzüldük. Takdir kamuoyunun' dedi.