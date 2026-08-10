Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile görüşmesinde, '2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya ile ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakaladıklarını söyleyerek, ekonomik ve ticari ilişkilerde de bu ivmeyi görmekten memnun olduklarını belirtti. Stocker'ı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, 'Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu, iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm vechelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk' dedi.

'Ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz'

Avusturya ile ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakaladıklarını ve ekonomik ve ticari ilişkilerde de bu ivmeyi görmekten memnun olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz' diye konuştu.

'Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor'

Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

'Bilhassa orta koridoru güçlendirecek bu stratejik nitelikte iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlar'da istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz.'

'Güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke'

Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok zengin olduğuna ve iki ülke arasında güçlü bir iş birliği olduğuna vurgu yapan Avusturya Şansölyesi Stocker ise şu ifadeleri kullandı:

'Özellikle güvenlik konusunda, göç konusunda da Türkiye çok kilit bir ülke. Hem Avusturya için hem de Avrupa Birliği için. Yasa dışı göç konusunda organize suç olsun, insan ticareti olsun burada Türkiye ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Bu konuda ülkemiz açısından, Avrupa Birliği açısından çok merkezi bir konuma sahiptir. Ve çok sayıda Suriyeli sığınmacının neredeyse aslında bir nevi 10 yıldan fazla Türkiye'de kabul edilen, Türkiye'de barındırılan ve bakımı sağlanan insanlardan bahsediyoruz. Çok önemli aslında takdire şayan bir hareket diye görüyoruz. Diğer taraftan tabii ki burada bu iş birliğinin özellikle tabii ki sığınmacılarla ilgili olarak yapılacak iş birliğinin bu konudaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tabii ki üçüncü ülke vatandaşlarının tekrar iadeleri konusunda da Türkiye ile iş birliği son derece önemli. Bu konuda çok sayıda başarılar da elde etmiş durumdayız ama bu yeterli değil. Yeni bir göç krizini engellemek için de bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor.'

'Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz'

Türkiye'nin birçok konuda önemli bir kilit ülke olduğuna vurgu yapan Stocker, 'Mesela Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ben bu konuda Avusturya'nın tam anlamıyla sizi desteklediğini de ifade etmek istiyorum. Yakın ve Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Diplomasi ve diyalog aslında şiddetin sarmalının ortadan kaldırılması için Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz. Kalıcı bir şekilde Hürmüz Boğazı'nın açılması, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması çok önemli. Bu konuda da zaten hemfikiriz' diye konuştu.