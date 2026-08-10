AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, partisinin 25 yıllık siyasi yolculuğunda Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirterek, 'Karabük'te bundan 3-4 yıl önce konuştuğumuz birçok meseleyi bugün artık konuşmuyoruz. Çünkü bunları AK Parti ortadan kaldırdı, çözüme kavuşturdu.' dedi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karabük Belediyesi 5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde basın açıklaması ve kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Başkanı Ferhat Salt, önceki dönem milletvekili Niyazi Güneş, Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 14 Ağustos 2001'den bugüne uzanan 25 yıllık süreçte Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda geçirdiği değişim ve dönüşümü değerlendirdi.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunun aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihinin önemli dönüm noktalarını içerisinde barındırdığını ifade eden Şahin, bu süreçte darbe girişimlerinden ekonomik müdahale girişimlerine, yargı üzerinden siyaseti kuşatma çabalarından vesayet odaklarının faaliyetlerine kadar pek çok hadiseyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Türkiye'de yaşanan değişimin en önemli göstergelerinden birinin vesayet anlayışının sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Şahin, yakın zamanda gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra toplantısını örnek gösterdi.

Geçmişte bu toplantıların günlerce ülke gündemini meşgul ettiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

'Yakın zamanda Yüksek Askerî Şûra toplantısı oldu. Sonuçlarını yakından takip eden kaç arkadaşımız var? Kuvvet komutanlarımızın isimlerini bilen kaç kişi var? Bir kuvvet komutanımız değişti. Bırakın değişen komutanımızın adını, soyadını; bunu bilenlerin sayısı muhtemelen bir elin parmaklarını geçmez. Bu, Türkiye'nin ne derece büyük bir değişim ve dönüşüme uğradığının işaretidir.'

Şahin, geçmişte Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden vesayet tartışmalarının bugün artık konuşulmamasının tesadüf olmadığını belirterek, 'Çünkü siyasi kurum vesayet altında değil. Milletin emrinde, milletten aldığı direktif doğrultusunda 25 yıldır milletine hizmet etme gayreti içerisinde olan bir siyasi irade ile yol yürüyor.' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen milletin desteğiyle yoluna devam ettiğini dile getiren Şahin, 25 yıllık süreçte en büyük gücü milletten aldıklarını söyledi.

Şahin, 'Bu siyasi hareket her tökezlediğinde milletimiz ayağa kaldırdı, yanında durdu. O nedenle milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır.' dedi.

Türkiye'nin son 25 yılda birçok alanda önemli mesafeler katettiğine işaret eden Şahin, 'Eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden teknolojiye ve enerjiye kadar Türkiye'de meydana gelen bütün olumlu gelişmeleri hep birlikte müşahede ettik. Geçmişte konuştuğumuz birçok konuyu bugün artık konuşmuyoruz.' diye konuştu.

Türkiye'nin bugün de çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Şahin, geçmişte çok daha büyük zorlukların aşılmış olmasının geleceğe güvenle bakmalarını sağladığını kaydetti.

Konuşmasında Karabük'e yönelik çalışmalara da değinen Şahin, şehirde birkaç yıl öncesine kadar gündemin önemli başlıkları arasında yer alan birçok sorunun AK Parti döneminde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

'Karabük'te bundan 3-4 yıl önce konuştuğumuz birçok meseleyi bugün artık konuşmuyoruz. Çünkü bunları AK Parti ortadan kaldırdı, çözüme kavuşturdu.' diyen Şahin, kentin uzun süredir gündeminde bulunan yeni hastane ve Karabük-Yenice yolu konusunda atılan adımlara dikkati çekti.

Şahin, 'Karabük'te 10 yıldır konuşulan 150 yataklı yeni hastane ve Yenice yolu meselesini de bir hal yoluna soktuk. Tıpkı daha önce çözüme kavuşturduğumuz meseleler gibi, çok uzun olmayan bir süre içerisinde artık bunları da konuşmayacağız.' ifadelerini kullandı.

KARDEMİR'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda desteklendiğini hatırlatan Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük'te sanayi altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığını ifade eden Keskinkılıç, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin de hayata geçirildiğini ve bölgede yedi fabrikanın temelinin atılma sürecinde olduğunu kaydetti.

Karabük Lojistik Merkezi'nin de AK Parti döneminde kurulduğunu belirten Keskinkılıç, kentte sanayiden eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar birçok alanda önemli eserlerin kazandırıldığını ifade etti.

Keskinkılıç, 'AK Parti bir hizmet ve icraat partisidir. Karabük, bu hizmet döneminde altyapısını güçlendirmiştir' dedi.

İl Başkanı Ferhat Salt ise 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önemli bir kazanım elde edildiğini savunarak, 'Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı, şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız' dedi.

Salt, 'Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.