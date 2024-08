Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23’üncü yılımızı devirdik. 23’üncü yılımız, 23’üncü yaş günümüz kutlu olsun." dedi.

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin, 81 ildeki yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Her ilde farklı programlar düzenlenirken, partinin İstanbul İl Başkanlığı’nda da kutlama düzenlendi. AK Parti kuruluş yıl dönümü etkinlikleri bu yıl ilk defa genel merkez ve 81 il başkanlığında aynı anda başladı. Kutlamalar, "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" teması etrafında yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk programda gerçekleştirdiği konuşmasında “AK Partimiz kurulduğu ilk gün “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıkmış bir partidir. Bu cümle üzerine müsaadenizle biraz durmak istiyorum. Daha doğru bir ifade ile bu cümle üzerinden çeyrek asra dayanan serencamımızı sizlere arz etmek istiyorum. Bu ifadenin ilk kelimesi “artık”dır. Hepinizce malumdur ki “Artık” kelimesi bir “bıkmayı” ancak “bıkma” ile birlikte “direnmeyi”, “yeniden başlamayı” ve “kararlılığı” ifade eder. “Artık” kelimesinde aynı zamanda “öngörülen bir gelecek”, gidilecek yola dair bir “usul ve yöntem” anlamı vardır. Yani bu cümlede ki “artık” AK Partimizin ve Liderimizin “yeter söz de karar da milletindir” ifadesi kullanırken ki çektiği besmeleye tekabül etmektedir. “Artık” kelimesi geçmişi yeniden anlamlandırmayı, geleceği yeniden tanımlamayı içermektedir. AK Partimizin kuruluş süreci dikkate alındığında “artık” kelimesi liderimizin zihninde ki “maziyi bilme anı değerlendirme istikbale milletle birlikte yürüme’’ ve okumasına delalet etmektedir. Cümlenin ikinci kelimesi “hiçbir şey” dir. “Hiçbir şey” olumsuzlama ciheti ile kuşatmayı ifade eder. Yani “hiçbir şey” aynı zamanda “her şey” demektir. Bu kelime AK Partimizin kuruluş aşamasında ki “kuşatıcılığını”, “kapsayıcılığını” göstermektedir. Bu kelime toplumun bütün katmanlarını ve bu katmanlarına dair bütün sorunları çözmeye talip ve bu uğurda gövdesini taşın altına koyma iradesini gösteren “adanmışların” milletin bütün fertlerini ve bu fertlerine dair bütün sorunları göğüslemeye hazır olduğunun beyanındır” ifadelerini kullandı.



“Bu parti hep Türkiye var oldukça var olacaktır”

Parti kurulduğu ilk günden beri birçok şeyin değiştiği vurgusunu yapan AK Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, “Bugün partimizin kuruluş yıl dönümü. Nice 23 yıllara. İnşallah şuna inanıyorum ki kurduğumuz bu parti hep Türkiye var oldukça var olacaktır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu hareketin kuruluşundan bugüne kadar her aşamasında katılan, emeği geçen, hizmet eden bütün arkadaşlarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 23 yıl oldu dile kolay. Tabi ki zamanında ruhu var. Her şey hızla değişiyor ve değişmekte zorunda. Şöyle baktığım zaman 23 yıl geçmiş olmasına rağmen ben heyecanımdan bir şey kaybetmedim. Sanki aynı gün gibi koşturuyoruz” dedi.