Beşiktaş, uzun süredir altyapı çalışmalarını yaptığı kripto para piyasasına giriş yaptığını duyurdu. Beşiktaş Stadyumu’nda yapılan basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomik ve sportif anlamda titizlikle yönetildiğini ve sosyal medyada oluşturulmak istenen algı ortamının yersiz olduğunu söyleyen Başkan Çebi, “Beşiktaş’ın ekonomik olarak geçmişten çok daha iyi durumda olduğunu, gönül rahatlığıyla telaffuz edebilirim. Göreceksiniz, ekonomik ve sportif başarılarımız; kulübümüz ve taraftarımızı gururlandırmaya devam edecek. Sağlam adımlarla ilerlemeye özen gösterdiğimi bu süreçte taraftarımızdan ve kulübümüzden sabırlı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Düşünmekten uyuyamıyorum ama vicdani olarak içim rahat”

Kulübe karşı yürütülen karalama politikasının Beşiktaş’a zara verme niyetli olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, “Ekonominin düzeldiği yerde muhaliflerin başa gelme isteği ve iştahı artabilir. İstifamı isteyenlere sesleniyorum. Haftanın belli günlerinde kulüpteyim. Ben Beşiktaş başkanlığını yapıyorum. Gelip burada benimle sorunlarını, beklentilerini paylaşabilirler. Sanırım transfer döneminde yaşananlar ve sosyal medyanın da etkisiyle transfer çalımları olarak gösterilen olaylar taraftarlarımızın huzurunu kaçırdı. Söz konusu dönemde medyada konu olan iki oyuncudan da biz vazgeçtik. Bu oyuncuları kimse elimizden almadı. Biz, yönetim ve teknik ekip ile yaptığımız istişareler neticesinde kulübe yarar sağlamayacağını düşündüğü için transferlerinden vazgeçmiştir. Konu ekonomi ise ekonomimiz iyi. Düşünmekten uyuyamıyorum ama vicdani olarak içim rahat. Sportif olarak da kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Zamanla daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Sabırla bekleyip sezon sonunu görmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.



“Transferlerimizin doğru hamleler olduğunu düşünüyorum”

Yapılan transferlerin zaman içerisinde takıma daha çok katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Çebi, “Takıma yeni katılan oyuncularımız oldu, ayrılan oyuncularımız oldu. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Transferlerimizin doğru hamleler olduğunu düşünüyorum. Zaman gösterecektir. Geçmişte 13. sıradan gelip şampiyon olan takımları da biliyoruz. Geçen hafta Trabzonspor’a 3-0 kaybettik. Kahroldum. Ama o Trabzonspor, dün Hatayspor’a yenilebiliyor. Lig uzun bir maraton ve her takım rakiplerini yenebilecek potansiyele sahip. Oyuncularla olan ilişkileri teknik direktör yönetir. Onana’nın performansı ile ilgili konuları hocamıza sorabilirsiniz. Ben Jean Onana’nın iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İyi bir transfer yaptığımızın farkındayım. Herkesin kadrosuna katmak için uğraştığı bir oyuncuydu. Oyuncu bizi tercih etti. Ben, Şenol Güneş hocamıza güveniyorum. Takımın menfaati için performansı iyi olan oyuncuları sahaya sürmek istemesi gayet normal bir hareket. Onana ile ilgili yanlış oyuncuyu transfer ettiğimizi dillendiren, böyle bir şeyi ortaya atan kişi, önceden Beşiktaş başkanlığına aday olmuş bir isim. Kendisi uzun zamandır ortalarda yoktu. Yeni yeni görünmeye başladı. Ekonomisi doğru yönetilen bir takımı yönetmek istemesi normal ve anlaşılabilir bir tutum” şeklinde konuştu.