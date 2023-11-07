Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdik. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var."

"Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır."