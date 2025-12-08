Futbolda geniş çaplı bahis ve şike operasyonu kapsamında geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayenelerin ardından Çakar’a anjiyo uygulandı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak gözaltı kararı kaldırıldı.

Hastanede Tedavisi Devam Ediyor

Anjiyo sonrası tedavisine devam edilen Çakar’ın, sağlık durumunun stabil seyrettiği öğrenildi. Savcılık, Çakar’ın iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi yönünde talimat verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Aralık sabahı çok sayıda adrese operasyon düzenlenmişti. Soruşturmada toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyon kapsamında:

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ,

Hakem Zorbay Küçük ,

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ,

Futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş

dahil 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Ahmet Çakar, gözaltı işlemleri sırasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek hastaneye kaldırılmış, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk incelemelerde EKG’sinin temiz çıktığı kaydedilmişti.