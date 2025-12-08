Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum. Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

Erdoğan, “8 Aralık Suriye Hürriyet Günü” vesilesiyle Suriye halkına selamlarını ileterek, son bir yılda karşılaştıkları tüm engellere rağmen gösterdikleri iradeyi takdirle karşıladığını belirtti:

“Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.”

Türkiye’nin Suriye’nin geleceğine yönelik desteğinin süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, Türkiye’nin Suriye’deki siyasi sürece ve bölgesel istikrara yönelik mesajı olarak değerlendirilirken, “8 Aralık Devrimi”nin yıl dönümünde yapılan paylaşım dikkat çekti.