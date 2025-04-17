Fuar, Türkiye’yi fintek sektöründe öncü bir ülke olarak konumlandırma hedefini güçlendirmek için uluslararası firmaları, sektör profesyonellerini ve yatırımcıları aynı platformda buluşturuyor.

Avrasya Teknoloji Haftası çatısı altında Mobilefest Teknoloji Fuarı ile düzenlenen TÖDEB Agora Fintech Fuarı, 17 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Açılış töreninde finans sektörünün kamu ve özel temsilcileri yer aldı.

“Sadece Bugünü Değil; Geleceği de Konuşacağız!”

Ev sahibi olarak Fuar’ın açılışında kürsüye gelen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, konuşmasında fuarın misyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“TÖDEB Agora Fintech'te, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de konuşacağız. Sektörümüzün önündeki heyecan verici fırsatları ve karşılaştığımız zorlukları aynı platformda açıkça ele alarak, ortak bir vizyon ve bakış açısı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için sağlam bir temel oluşturabiliriz.

Biz bu fuarı sadece bir organizasyon veya etkinlik olarak kurgulamadık. Burası, üyelerimizin ve sektörümüzün karşılaştığı gerçek ihtiyaçlara etkili ve yenilikçi çözümlerin geliştirildiği dinamik bir çalışma alanı olarak değerlendirilmelidir. Bu temel anlayışla, TÖDEB Agora Fintech Fuarı'nı, üyelerimizin somut ve değerli iş bağlantıları kurabileceği, en güncel ve kritik bilgilere doğrudan erişebileceği ve sektördeki en iyi uygulamaları keşfedebileceği paneller, B2B görüşmeler ve verimli networking imkanlarıyla zenginleştirilmiş bir platform olarak tasarladık.”

“Finansal Teknoloji, Artık Gelecek Değil Bugün”

Dolaz’dan sonra kürsüye gelen Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı:

TÖDEB’e bu önemli etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar sadece fikirlerin değil, iş birliklerinin ve inovasyonların da doğduğu alanlardır. 30 yıllık sermaye piyasası deneyimimde, sektörün kağıt senetlerden dijital hisselere evrimine tanıklık ettim. Blokzincir artık geleceğin değil, bugünün teknolojisi; regülasyonlar ve dijital çözümlerle birlikte sınırlar ötesi güvenli finansal etkileşimlerin önünü açıyor.” şeklinde konuştu.

“Finansal Ekosistem, Kültürel Hafızadan İlham Almalı”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Fintek Genel Müdürü Ahmet Buğday ise konuşmasında kültürel hafızanın önemine vurgu yaptı:

“Agora ve Arasta geleneği, toplumsal etkileşim ve güvenin merkezinde yer alan yapılar olarak, bugünün dijital platformları için ilham verici olabilir. Fintek ekosistemi, yalnızca hizmet sunmak değil; veri paylaşımı, iş birliği ve kolektif aklı desteklemek zorunda. Türkiye, başarılı fintek girişimleri ve değişimi kucaklayan genç nüfusuyla küresel bir merkez olmaya aday. Merkez Bankası olarak bu süreci, inovasyonu destekleyen ama riskleri yöneten dengeli bir yaklaşımla sürdürüyoruz.”

“Bu Platform Yeni Köprüler Kurabilecek Bir Alan”

Ahmet Buğday’dan sonra kürsüye Cumhurbaşkanlığı Yarıtım ve Finans Ofisi (CBYFO) Başkan Yardımcısı Bekir Polat geldi. Polat konuşmasında:

“Finansal teknolojiler ekonominin ve finansın dönüşümünde, toplumların kapsayıcı büyümesinde ve yatırımların yön değiştirmesinde büyük bir rol oynuyor. Bu çerçevede bu platformun hem kamu hem özel sektör hem de yatırımcılar ve girişimcilerin yeni köprüler kurabileceği, yeni adımlar atabileceği ve yeni vizyonlara doğru ilerleyebileceği bir alan olduğunu düşünüyoruz. Biz Yatırım ve Finans Ofisi olarak tüm paydaşlarımızla hem yatırımcılar hem de girişimciler nezdinde ekosistemimizin daha fazla yatırım ve daha fazla fonun radarına girmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diyerek Agora Fintech Fuarı’nın başarılı geçmesi temenniyle konuşmasına son verdi.

“Bankalar ve Fintekler Artık Birlikte Çalışıyor”

Son olarak kürsüye gelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, konuşmasına dijital dönüşümün finans sektörü üzerindeki etkisine dikkat çekerek başladı:

“2000’li yıllardan itibaren finans sektörü, teknolojinin sunduğu olanakları büyük bir hızla benimsemiş ve aynı hızla dönüşmüştür. Son yıllarda dijitalleşmenin temposu daha da artmış; finans sektörü bu dönüşümden en çok etkilenen alanlardan biri haline gelmiştir. Ülkemizin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu ile güçlü bankacılık altyapısı, fintek alanındaki gelişmeler için uygun bir zemin sunmaktadır. Bu doğrultuda fintek girişimlerinin sayısı da kayda değer şekilde artmıştır.”

BDDK olarak fintek ekosistemini destekleyici çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Aydın, bankalar ve fintekler arasında geçmişte rekabet olarak algılanan ilişkinin bugün iş birliği temelinde ilerlediğini belirtti. Aydın sözlerini, “Bankacılık sektörü artık finteklere yalnızca altyapı sağlayan değil, aynı zamanda finansman ve mentorluk sunan bir aktör olarak da katkı veriyor,” diyerek tamamladı.

Kamu Kurumları ve Uluslararası Katılım Damgasını Vurdu

Fuar boyunca düzenlenen panellerde TCMB, BDDK, SPK, CBYFO, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi gibi kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri yer aldı. Ayrıca yurt dışından gelen temsilcilerle birlikte sektörel gelişmeler, regülasyonlar, ödeme hizmetleri ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’nin fintek vizyonunu ve regülasyon altyapısını doğrudan gözlemleme fırsatı buldu.

Üniversite Öğrencileri İçin Özel Farkındalık Programı

Fuar kapsamında, İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden gelen öğrenciler için “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Ekosistemi Farkındalık Semineri” düzenlendi. İki gün sürecek programda öğrencilere sektöre ilişkin temel bilgiler aktarıldı, sektördeki yenilikçi hizmetler ve kariyer fırsatları tanıtıldı. Seminere katılan öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, fuar alanında yer alan stantlara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

Mobilefest ve Agora Fintech Aynı Çatı Altında

2025 itibarıyla Mobilefest ve Agora Fintech fuarları, Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında eşzamanlı olarak düzenleniyor. Agora Fintech fuarı; finansal teknolojiler, ödeme sistemleri ve elektronik para sektörlerinden katılımcıları ağırlarken, Mobilefest ise telekomünikasyon, siber güvenlik, yapay zekâ, e-mobilite ve uydu teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşma noktası oluyor. 17–19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Avrasya Teknoloji Haftası, bölgenin en etkili ve kapsayıcı teknoloji platformu olma yolunda ilerliyor.