Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından kaçak tütün satışı yapıldığı öne sürüle iş yerine yapılan baskında 16 bin 400 adet makarona doldurulmuş sigara ve 8 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Operasyon, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, beldede ticari faaliyet yürüten Y.K., isimli şahsın iş yerinde kaçak sigara ve tütün satışı yaparak kendisine haksız kazanç sağladığı bilgisi alınan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 16 bin 400 adet makarona doldurulmuş sigara, 8 bin 600 adet boş makaron ve bin 800 gram tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.