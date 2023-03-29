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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
AFYONKARAHİSAR’DA JANDARMA TARAFINDAN KAÇAK TÜTÜN SATIŞI YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLE İŞ YERİNE YAPILAN BASKINDA 16 BİN 400 ADET MAKARONA DOLDURULMUŞ SİGARA VE 8 BİN 600 ADET BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 29.03.2023, 15:15
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından kaçak tütün satışı yapıldığı öne sürüle iş yerine yapılan baskında 16 bin 400 adet makarona doldurulmuş sigara ve 8 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.
Operasyon, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, beldede ticari faaliyet yürüten Y.K., isimli şahsın iş yerinde kaçak sigara ve tütün satışı yaparak kendisine haksız kazanç sağladığı bilgisi alınan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 16 bin 400 adet makarona doldurulmuş sigara, 8 bin 600 adet boş makaron ve bin 800 gram tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.