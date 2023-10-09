Belediye ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şubesi arasında imzalanan ek protokolle YÜNTAŞ ve AFBELSAN bünyesinde çalışan personelin maaşlarına zam yapıldı. Ek protokole göre bekâr bir çalışanın maaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in açıklamasıyla 16 bin TL’ye yükseltildi. İmzalanan ek protokol ile birlikte büyük sevinç yaşayan işçiler, alkışlar ve tezahüratlar ile sevgi gösterisinde bulundu. Belediye önünde gerçekleşen ek protokol imza töreninde büyük bir coşku yaşandı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Zeybek, maaş zammının tüm mesai arkadaşları için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin büyük ve huzurlu bir aile olduğunu belirten Başkan Zeybek, “İller Bankasından 300 bin nüfuslu Afyonkarahisar’a ayrılan hisseden maaşlarımızı alıyoruz. Ailemize helal rızık götürme peşindeyiz. Büyük gayret sarf ediyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Kılı kırk yararak bu gelen ödeneği israf etmeden kullanmaya çalışıyoruz. Sizleri yok farz edemezdik. Asgari ücret belirlendi, farklarını verdik. Şimdi de ek protokol yapalım istedik. Protokol neticesinde 15 bin 500 TL olarak karara vardık ve ben de buradan bu rakamı 16 bin TL olarak açıklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından belediye işçileri, Başkanımız Zeybek’e teşekkür ederek, günün anısına fotoğraf çekindi.