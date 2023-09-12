Sabah'ta yer alan habere göre, beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı. AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı.

Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Fatih

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sultanbeyli

Tuzla

Üsküdar

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...