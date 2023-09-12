Sabah'ta yer alan habere göre, beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı. AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı.
Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:
Avcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Esenyurt
Fatih
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sultanbeyli
Tuzla
Üsküdar
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...