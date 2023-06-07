Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şans eseri çevredekilere zarar gelmedi. Olayın ardından şüpheli 2 kişi kayıplara karıştı, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Adliyesi’nden çıkan Taylan K. ile 2 arkadaşı, adliyenin karşısındaki çay ocağında oturdu. Burada çay içerken Taylan K. ile 2 arkadaşı arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Önce Taylan K.’ye tokat atan şüpheliler, daha sonra yanlarındaki silahla 5-6 el ateş etti. Taylan K. ayaklarının çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı.

Yaralanan Taylan K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çok sayıda vatandaşın geçtiği ve çay ocağında oturduğu sırada gerçekleşen silahlı kavgada şans eseri çevredeki insanlara zarar gelmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.