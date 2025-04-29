Türkiye’nin En Erkenci Karpuzu Adana’dan

Dünya genelinde Çin’in ardından 4,5 milyon tonluk üretimle ikinci sırada yer alan Türkiye’de, Adana karpuz üretiminde lokomotif rolünü sürdürüyor. Başkan Doğan, “Türkiye'nin en erkenci karpuz ekimleri Adana’da yapıldı. Bu yıl ülke genelindeki karpuz üretiminin dörtte birini Adana tek başına karşılayacak” diyerek kentin önemine dikkat çekti.

Şubat ayında yaşanan dört günlük zirai don olayına rağmen, ekim yapılan alanların büyük kısmında karpuzların zarar görmediğini ifade eden Doğan, “Soğuklar sırasında karpuzların sadece yüzde 10’u ekilmişti. Zarar gören az sayıdaki alan dışında genel durum oldukça iyi” dedi.

Verim Beklentisi Yüksek, Maliyet Yüksek

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe ve Tuzla mahallelerinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasadın başlaması bekleniyor. Dönüm başına ortalama maliyetin 30 bin lirayı bulduğunu belirten Doğan, “Çiftçimiz 7-8 ton verim alır ve tarlada kilosunu 10 liradan satarsa emeğinin karşılığını alacak” ifadelerini kullandı.

Yurt Dışı İhracatı Belirleyici Olacak

Geçtiğimiz yıl Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da etkisiyle karpuz ihracatının arttığını ve üreticinin yüzünün güldüğünü hatırlatan Doğan, “Bu yıl da yurt dışı kapıları açık olursa çiftçimiz yeniden kazançlı çıkacak. İhracat, karpuz üreticisi için büyük bir fırsat” dedi.

Adana Karpuzuna Tescil Geldi, Hedef Avrupa Pazarı

Adana karpuzunun coğrafi işaret tescilinin alındığını açıklayan Doğan, “2024 yılında 132 bin dönüm alanda ekim yapılmıştı. Bu yıl 150 bin dönümün üzerine çıktık. Avrupa’dan da tescil alabilirsek, Adana karpuzunu dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz” diyerek uluslararası pazarda büyüme planlarını aktardı.

Adana’da yaklaşan hasatla birlikte hem iç piyasada fiyat dengesi hem de dış pazarlarda Türk karpuzunun görünürlüğü merakla takip ediliyor. Tarlalarda başlayan umutlu bekleyiş, önümüzdeki haftalarda pazar tezgahlarına da yansıyacak.