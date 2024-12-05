Hayallerden Gerçekliğe: "Başladım ve Başardım"

Mantar yetiştiriciliği fikri 50 yaşında araştırmaya başlayan Halime Uncu, çevresinden "zarar edersin, uğraşma" şeklindeki eleştirilere rağmen kararlı duruşuyla üretime geçti. İlk olarak 50 kilogram kompostla başladığı üretim süreci, bugün 150 kilograma ulaştı. Uncu, üretim alanında temizliğe verdiği önemle de dikkat çekerek, arıtılmış su kullanımıyla mantarlarını "bir evlat gibi" özenle yetiştirdiğini belirtti.

Eş Desteğiyle Gelişen İşletme

Eşi Ali Uncu, mantar siparişlerinin teslimatı ve süreç yönetiminde eşine destek veriyor. Ürünlerini yerel pazarda kilosu 100 TL’den satan çift, market fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ali Uncu, hobilerini bir gelir kaynağına dönüştürdüklerini ve önceliklerinin mantar sevgisini yaymak olduğunu ifade ederek, "Satış bizim için ikinci planda" dedi.

Yerelden İlçelere Yayılan Talep

Halime Uncu’nun yetiştirdiği mantarlar Kozan ve çevre ilçelerden büyük talep görüyor. Özellikle Kadirli’den sipariş aldıklarını belirten çift, doğal ve temiz üretimleriyle fark yaratıyor. Üretim maliyetlerini kurtarmak temel hedefleri olsa da, mantar sevgisini yaymak için bazı ürünlerini hediye ettiklerini de dile getirdiler.

İlham Veren Bir Girişimcilik Hikayesi

Adana’da başlayan bu hikâye, emekli bir kadının azmi ve tutkusu ile küçük bir odadan büyük bir üretime dönüşüyor. Halime Uncu, çevresindeki insanlara da ilham kaynağı olarak emek ve sevginin birleşimiyle nelerin başarılabileceğini gösteriyor.