Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Mayıs’ta yayımlanan hileli gıda listesinde, Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Can Et" isimli işletmenin ‘dana eti’ diye at ve eşek eti sattığı ifşa edildi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen yaklaşık 3 ton bozulmuş, mühürsüz kırmızı et ele geçirdi. El konulan etlerin at eti olabileceği değerlendirilirken, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adanalılar Tepkili: “Kebabın Başkentini Kimse Lekeleyemez”

Gıda skandallarına tepkiler çığ gibi büyürken, Adanalılar denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Özellikle mart ayında Yüreğir’in Bahçelievler Mahallesi’nde dere kenarında bulunan at ve eşek kemikleri, kent halkında şüpheleri daha da derinleştirmişti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, yaşananlardan dolayı tüm kasap esnafının zan altında bırakıldığını vurgularken, denetimlerin yetersiz olduğunu savundu. “Maalesef bu olumsuzluklar sürekli Yüreğir’den çıkıyor. Zabıta görevini yapamıyorsa bu görevi bize ya da Tarım İl Müdürlüğü’ne devretsin. Kebap denilince akla Adana gelir, kimsenin Adana’nın adını lekelemeye hakkı yok,” diye konuştu.

“At Eti Pembe Olur, Pişerken Ateşi Söndürür”

Yağmur, vatandaşları özellikle mühürsüz et konusunda uyardı: “At etinin rengi daha pembedir ve pişerken ateşi söndürme özelliği vardır. Bu yüzden tüketiciler, tanıdıkları, güvendikleri kasaplardan alışveriş yapmalı. Şüpheli durumlarda mutlaka yetkililere bilgi versinler.”

Esnaf Mağdur: “Denetimler Şok Baskınlarla Yapılsın”

Kentteki kebapçılar da yaşanan durumdan dolayı büyük zarar gördüklerini belirtiyor. Kebapçı Güngör Güler, “Bu haberler hem işlerimizi düşürüyor hem de Adana’nın imajını zedeliyor. Her gün denetim istiyoruz. Depolara şok baskınlar yapılsın. Biz de dışarıda yemek yerken tedirgin oluyoruz,” diyerek sitem etti.

Almanya’dan Kebap İçin Gelen Gurbetçiler Bile Tedirgin

Almanya’dan Adana’ya kebap yemek için gelen Ertan Çiftçi ise yaşanan olaylara üzüldüğünü dile getirdi. “Adana kebapla meşhur, biz de o yüzden geldik. Ama bu tarz haberler moral bozuyor. Denetimler sıkılaştırılsın,” dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Kayıran ise çözümün sıkı denetimden geçtiğine dikkat çekti: “Ben bildiğim, güvendiğim yerlerden alışveriş yapıyorum. Bu olaylar denetimle engellenebilir.”

Yetkililere Çağrı: “Adana Temizlenmeli”

Kent genelinde büyük yankı uyandıran bu gelişmeler sonrası Adanalılar tek ağızdan denetimlerin sıklaştırılmasını, cezaların caydırıcı hale getirilmesini ve gıda sahteciliği yapanlara göz açtırılmamasını istiyor. Adana Kasaplar Odası, kebapçılar ve vatandaşlar, yetkililere sesleniyor: “Adana’nın adıyla oynatmayın, bu şehri temizleyin!”