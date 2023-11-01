Acun Ilıcalı, iş insanı Fatih Melek ile birlikte Erzurum'da terlik fabrikası kurdu. Çalışanlarının yüzde 80'i kadınlardan oluşan, 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan fabrikanın açılışı için tören düzenlendi.

Birbirinden farklı 200 terlik modeli ile 10 milyon adetten fazla üretim yapan, Türkiye'deki başarısıyla adından söz ettiren markanın ürünleri 10'dan fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Türkiye'de zincir mağazalar ve internet satış kanalları ile ürünlerini müşterilerine ulaştıran marka; erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 3 ana grupta üretim yaparak hizmet veriyor.