Bank of America (BofA) Corp'tan Michael Hartnett'e göre, tahvillerde yaşanacak bir ralli ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret edeceğinden, borsalar 2024'ün ilk çeyreğinde zarar görecek.

S&P 500 bu yıl yaklaşık yüzde 19 yükselirken bile düşüş eğilimini sürdüren stratejist, düşük getirilerin mevcut çeyrekte hisse senedi kazançlarının ana katalizörlerinden biri olduğunu söyledi. Ancak, yüzde 3'e doğru daha fazla bir düşüş ekonomi için "sert iniş" anlamına gelecektir.

Hartnett yayınladığı yatırımcı notunda, "düşük getiri = yüksek hisse senedi" söyleminin "düşük getiri = düşük hisse senedi" olarak değişeceğini yazdı.

Hartnett, duyarlılık göstergelerinin de artık risk varlıklarında daha fazla artışı desteklemediğini söyledi. BofA'nın özel boğa ve ayı sinyali 6 Aralık'a kadar olan haftada 2,7'den 3,8'e yükseldi ve Şubat 2012'den bu yana en büyük haftalık sıçramasını yaptı.