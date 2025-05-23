Güne 3.328 dolardan başlayan ons altın, açıklamanın ardından hızlı bir yükselişle 3.351 dolar seviyesine ulaştı. İç piyasada ise gram altın, sabah saatlerinde 4.171 liradan işlem görürken, haber sonrası 4.208 lirayı gördü.

Söz konusu önerinin gerekçeleri arasında, Avrupa ile ticaretteki dengesizlikler, ABD şirketlerine uygulandığı öne sürülen haksız yaptırımlar ve rekabeti engelleyen düzenlemeler yer aldı. Açıklamada, Avrupa’nın ticarette ABD’den avantaj sağlama çabalarının sürdürülemez olduğu vurgulandı.

Yeni vergi politikasının yalnızca Avrupa’da üretilmiş ürünleri kapsayacağı, ABD'de üretim yapan firmaların bu ek vergiden muaf tutulacağı bilgisi de dikkat çekti.

Bu gelişme, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği yönündeki endişeleri artırırken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi. Ekonomistler ise bu tür adımların piyasalarda kısa vadede volatiliteyi artırabileceği, uzun vadede ise küresel ekonomik dengeleri yeniden şekillendirebileceği yorumunda bulunuyor.