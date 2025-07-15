AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kallas, “Siyasi anlaşmaya varmayı umuyoruz. Çok, çok yaklaştık. Umarım bugün gerçekleşir” diyerek, yaptırımların hayata geçmesinin an meselesi olduğunun altını çizdi.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Ukrayna olduğunu belirten Kallas, ABD’nin Ukrayna’ya gelişmiş silah sistemleri sağlaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. “Biden yönetiminin Ukrayna’ya verdiği tüm sözlerin yerine getirilmesi iyi olurdu” diyen Kallas, Avrupa’nın da Ukrayna’ya desteğini artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

“Rusya barış istemiyor, baskıyı artırmalıyız”

Rusya’nın barışa yanaşmadığını söyleyen Kallas, “ABD’nin de bu gerçeği fark etmiş olması önemli. Barışın tesisi için Ukrayna’yı desteklemeye ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz” dedi. ABD’ye de çağrıda bulunan Kallas, Washington’un kendi yaptırım ve gümrük vergisi paketlerini devreye almasını umduklarını dile getirdi.

Gazze İçin Temkinli İyimserlik

Kallas’ın açıklamalarında Gazze konusu da önemli yer tuttu. İsrail ile yapılan mutabakata rağmen sahadaki durumun hâlâ “çok ama çok kötü” olduğunu vurgulayan Kallas, insani yardımların ulaştırılması için sınırlı da olsa bazı olumlu işaretler alındığını belirtti. “Elektrik hatlarının onarılması, su temini ve daha fazla yardım kamyonunun Gazze’ye ulaşması gibi gelişmeler var. Ancak sahadaki insanlar için gerçek bir iyileşmeden söz edebilmek için daha fazlası gerekiyor” diye konuştu.

Gürcistan ve İran da Gündemde

Toplantının diğer başlıklarından biri de Gürcistan oldu. Ülkede demokratik gerileme yaşandığına dikkat çeken Kallas, AB’nin vize serbestisini askıya alma dahil tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğunu söyledi.

İran nükleer anlaşmasına (JCPOA) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan AB Temsilcisi, yaptırımların otomatik olarak geri dönmesine neden olabilecek kritik zaman dilimine girildiğini ve bu konunun da Konsey’de ele alınacağını kaydetti.

“Belgeyi sunduk, top artık üye devletlerde”

Kallas, İsrail’e yönelik AB’nin atabileceği adımları içeren bir belgeyi üye ülkelere sunduklarını da belirterek, bundan sonraki sürecin onların kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Toplantıdan çıkacak sonuçların Avrupa’nın dış politika yönelimleri açısından belirleyici olması bekleniyor. Özellikle Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi ve Gazze’ye yönelik insani adımların sahada nasıl bir etki yaratacağı merakla takip ediliyor.