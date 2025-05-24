AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurarak, “AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sefcovic, Avrupa Birliği'nin karşılıklı faydaya dayalı, adil bir ticaret anlaşması için iyi niyetle çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve “Ancak çıkarlarımızı da savunmaya hazırız” diyerek, AB’nin karşı adımlar atabileceğinin sinyalini verdi.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, AB ile yapılan ticaret müzakerelerinin ilerleme kaydetmediğini savunarak, 1 Haziran’dan itibaren AB ürünlerine doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı. Trump, ABD’de üretilen ürünlerin bu uygulamadan muaf tutulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, AB’nin müzakere tekliflerinin diğer önemli ticaret ortaklarının gerisinde kaldığını düşündüklerini ifade ederek, Trump’ın tarife tehdidinin AB tarafını "harekete geçmeye" zorlayacağını umduklarını dile getirdi.

AB cephesi, yeni ticaret duvarlarına karşı sert bir duruş sergilerken, gözler şimdi Washington’ın 1 Haziran’a kadar atacağı adımlarda.