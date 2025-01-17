“Gazze’de Yeniden İnşa Süreci Başlıyor”

Blinken, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesinde ABD’nin üstlendiği rolü vurgulayarak, 15 aydır devam eden çatışmaların ardından sağlanan ateşkesin hem İsrailliler hem de Filistinliler için bir rahatlama anı olduğunu belirtti. Blinken, “Gazze halkı için büyük bir yeniden inşa planı başlatılacak. İnsani yardımların devamlılığını sağlamak ve bölgedeki tansiyonu kalıcı olarak düşürmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Rolüne Övgü

Gazze’de ateşkes sağlanması konusunda uluslararası iş birliğine dikkat çeken Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki katkısını da vurguladı. Blinken, “Hamas sonbaharda masaya oturmayı reddettiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bölgedeki bazı liderlerden yardım istedik. Erdoğan, ağırlığını ve etkisini kullanarak önemli bir rol oynadı” dedi.

“Ukrayna Bağımsızlığını Korudu”

Rusya-Ukrayna Savaşı konusuna da değinen Blinken, ABD’nin Ukrayna’nın savunması için 50 ülkeyi bir araya getirdiğini ve Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlar uygulandığını hatırlattı. Blinken, “Ukrayna’nın bağımsız ve demokratik bir ulus olarak kalmasını sağladık” dedi.

Gazetecilerden Protesto

Toplantı sırasında, ABD’li gazeteciler Max Blumenthal ve Sam Husseini, Blinken’in Gazze politikalarını sert ifadelerle eleştirdi. Blumenthal, “Gazze’de yaşanan bu trajediye nasıl göz yumdunuz?” sorusunu yöneltirken, Husseini ise Blinken’i uluslararası hukuk ihlalleriyle suçladı. Gazeteciler, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Görevi Devralacak Yeni Yönetime Mesaj

Blinken, görev süresinin sonuna gelirken, yeni yönetime bölgesel barış ve entegrasyon çabalarının devam ettirilmesi çağrısında bulundu. “Bölgede barış ve entegrasyon için güçlü bir temel oluşturduk. Bu fırsatların değerlendirilmesini umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.