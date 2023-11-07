İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Gazze Şeridi’nin yeniden işgalini desteklemediğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’nde güvenliği üstleneceği yönündeki açıklamalarına cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, "Genel olarak konuşmak gerekirse, Gazze'nin yeniden işgalini desteklemiyoruz ve İsrail de desteklemiyor" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim’den bir gün öncesine değinen Patel, "Aynı zamanda İsrail'le 6 Ekim'deki statükoya geri dönülmeyeceği konusunda da aynı fikirde olduğumuzu belirtmek önemli. İsrail ve bölge güvende olmalı. Gazze artık İsrail halkına veya başka birine karşı saldırılarının gerçekleştirileceği bir üs olamaz ve olmamalıdır. Bu nedenle, kriz sona erdiğinde Gazze'de ortaklarımızla çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005 yılında geri çekilmişti. İsrail, ordusu 2005 yılına kadar Gazze Şeridi’nde kontrol sahibiydi