ABD'nin Türk nüfusunun en fazla bulunduğu eyaletlerin başında gelen New Jersey ve ardından Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde "Türk Günü Festivalleri" düzenlendi. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği 3 gün süren programlar renkli görüntülere sahne oldu. Türk kültürünü ABD'de tanıtan ve Türk toplumunun Türk müzik, sanat ve lezzet özlemini gideren etkinlikler büyük ilgi gördü. Etkinliklere Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TASC Başkanı Seyid Şahin ve Patterson Clifton Turkish American Day Parade Festival Komitesi Başkanı Ömer Demircan katıldı.



Sunuculuğu Wilma Elles yaptı

Üç günlük programının sunuculuğunu Wilma Elles üstlendi. Hem ABD'de yaşayan hem Türkiye'den gelen müzisyen ve şarkıcılar Ziynet Sali, Cem Tarım, Volkan Kirimlioglu, New York Gypsy All Stars Orkestrası, İlhan Sefil, Ugur Can Kurt, Melih Akcay, muhteşem performanslarıyla seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.