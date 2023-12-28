Robot işçi kavramı, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın öncülüğünde ciddi şekilde hayatımıza giriyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir olay robot işçi hakkında soru işaretlerine neden oldu. Tesla'nın ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan fabrikasında bir mühendisin iki yıl önce arızalı bir robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

New York Post'ta yer alan habere göre, otomobil parçaları kesen robotun mühendisi sıkıştırdığını ve metal pençelerini mühendisin koluna ve sırtına sapladığı ifae edildi. Edilinen bilgiye göre mühendisin sol elinde oldukça derin bir kesik oluştu. Olaydan sonra mühendisin kanlar içinde kaldığı belirtildi. Mühendis ve ekibinin yazılımlarını programlarken bu robotu açık unuttukları iddialar arasında.

SERİ ÜRETİM TALEPLERİ GÜVENLİK AKSAKLIKLARINA SEBEP OLUYOR

Tesla fabrikasındaki "seri üretim" talepleri, güvenlik aksaklıklarına yol açıyor. ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresine bildirilen "yaralanma" raporuna göre ise 2022'de söz konusu fabrikadaki her 21 çalışandan biri, çeşitli yaralanmalara maruz kalırken, ABD'deki otomobil fabrikalarında ise her 38 işçiden biri iş yerinde yaralanıyor.

Ayrıca The Information'ın incelediği raporlarda da Tesla fabrikasındaki çalışanların, amonyak gibi zehirli maddeler nedeniyle çeşitli rahatsızlıklara maruz kaldığı tespit edildi. Aynı fabrikada bir işçi 2021'de "sıcak çarpması" sonucu hayatını kaybetmişti.