Alternatifler Arasında Zor Bir Seçim

Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Sigmon’un mevcut infaz yöntemleri arasından kurşuna dizilmeyi tercih ettiği belirtildi. Eyalette ölüm cezasının uygulanması için üç seçenek bulunuyor: ölümcül enjeksiyon, elektrikli sandalye ve idam mangası. Ancak Sigmon’un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin bu seçenekler arasında çok zor bir karar vermek zorunda kaldığını vurguladı.

King, “Eğer ölümcül enjeksiyon veya idam mangasını seçmeseydi, Güney Carolina’nın eski elektrikli sandalyesinde diri diri yanarak ölme riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Ancak alternatifler de aynı derecede korkunçtu” ifadelerini kullandı. Avukat King, eyalette daha önce uygulanan ölümcül enjeksiyon infazlarının uzun sürdüğüne dikkat çekerek, Sigmon’un bu yöntemi tercih etmesi halinde uzun süren bir ölüm sürecine maruz kalabileceğini belirtti.

İnfaz Süreci ve Tarihi Önemi

Sigmon’un idamı, yerel saatle 18:08’de gerçekleşti. Üç gönüllüden oluşan bir idam mangası tarafından infaz edilen Sigmon, ABD’de 2010 yılından bu yana kurşuna dizilerek idam edilen ilk mahkum oldu. Son olarak 2010 yılında Utah eyaletinde Ronnie Gardner isimli mahkum, idam mangası tarafından infaz edilmişti. Böylece, 15 yıl aradan sonra ABD’de tekrar bu infaz yöntemi kullanılmış oldu.

Güney Carolina, 2021 yılında idam cezalarının uygulanabilirliğini artırmak amacıyla idam mangasını resmi bir infaz yöntemi olarak kabul etmişti. Devlet yetkilileri, bu düzenlemeyi ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ölümcül enjeksiyonun uygulanamaması sebebiyle getirdiklerini belirtmişti. Ancak insan hakları örgütleri ve avukatlar, bu yöntemin hâlâ tartışmalı olduğunu vurgulamaya devam ediyor.