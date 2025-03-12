Ukrayna, Ateşkese Hazır ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın liderlik ettiği görüşmelerde, Ukrayna’nın karşılıklı mutabakat çerçevesinde uzatılabilecek 30 günlük geçici ateşkes önerisini kabul ettiği belirtildi. Ateşkesin uygulanabilmesi için Rusya’nın da onay vermesi gerektiğini vurgulayan Rubio, bu teklifin Moskova’ya iletileceğini ve sürecin ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Rubio, “Ukrayna, çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek adına müzakere sürecine başlamayı kabul etti. Artık top Rusya’nın sahasında. Başkan'ın en öncelikli hedefi bu savaşı sona erdirmek. Ukrayna yönetimi, barış yolunda somut bir adım attı ve Rusya’nın da buna aynı şekilde karşılık vermesini umuyoruz.” dedi.

Washington’dan Barış İçin Diplomasi Hamlesi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna heyetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış vizyonuna destek verdiğini belirterek, savaşın nihai olarak sona erdirilmesine yönelik kapsamlı görüşmeler yapıldığını ifade etti. Waltz, mekik diplomasisinin sürdüğünü ve hem Ukrayna hem de Rusya tarafında müzakere heyetlerinin belirlendiğini açıkladı.

“Önümüzdeki günlerde Rus mevkidaşımla bir araya geleceğim. Bakan Rubio, G7 dışişleri bakanlarıyla temaslarını sürdürecek. NATO Genel Sekreteri ise perşembe günü Beyaz Saray’ı ziyaret edecek. Bu süreci ileriye taşımakta kararlıyız.” diyen Waltz, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını askıya alma kararını da duyurdu.

Zelenskiy: ABD, Rusya’yı İkna Etmeli Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı sona erdirmeye mi yoksa devam etmeye mi karar vereceğini göstermesi gerektiğini söyledi. “ABD, Rusya’yı 30 günlük ateşkese ikna etmeli. Biz kabul ediyoruz, eğer Ruslar da kabul ederse bu süreç işleyecek.” diyen Zelenskiy, barış için kararlı olduklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak da toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ulusal çıkarlarını korumanın öncelikli olduğunu ve “adil bir barışın” sağlanması gerektiğini belirterek, görüşmelerdeki katkılarından dolayı ABD ve Suudi Arabistan yetkililerine teşekkür etti.

Trump'tan ateşkes açıklaması: "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini aktaran Trump, "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaşanan gergin görüşmeyle bugün arasındaki farka değinen Trump, "Bence bu çok büyük bir fark, Oval Ofis'te yaşananlarla tam bir ateşkes arasında büyük bir fark var" dedi.

Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini vurgulayan Trump, "Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla görüşeceğiz ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız. Eğer Rusya'yı ikna edebilirsek, harika olur. Edemezsek, savaş devam eder ve insanlar hayatını kaybeder" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'a tekrar davet edip etmeyeceği sorusuna "Elbette, kesinlikle" yanıtını verdi.