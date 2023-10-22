Avrupalı ve Amerikalı temsilciler, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Priştine'nin Belgrad ile Diyalog Başmüzakerecisi Besnik Bislimi ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD’nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı’nın Dış ve Güvenlik Politikaları Danışmanı Emanuel Bono, Almanya Şansölyesi’nin Dış ve Güvenlik Politikaları Danışmanı Jens Pletner ve İtalya Başbakanı’nın Diplomasi Danışmanı Franceska Talo yer aldı. Temsilciler, Kurti’ye 24 Eylül’de Kosova’nın kuzeyine yapılan saldırının ardından Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilimin düşürülmesi gerektiğini ve normalleşme sürecinin daha da acil hale geldiğini iletti.



“Sırbistan’dan somut adımlar bekliyoruz”

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak toplantının ardından yaptığı açıklamada, heyetin Kurti ve Bislimi ile Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde nasıl ilerleme sağlanabileceğine ilişkin derin ve içeriği zengin bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurti’nin Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumuna ilişkin endişelerini aktardığını ifade eden Lajcak, 24 Eylül’de yaşanan saldırının tüm faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini ve Sırbistan’dan da bu konuda somut adımlar ve dayanışma beklediklerini ifade etti. Lajcak, 24 Eylül’de olanların Kosova ve Sırbistan’ın normalleşme yolunda anlaşmaya varmış oldukları gerçeğini değiştirmediğini belirtti. Kosova Başbakanı Kurti’nin AB üyeliği yolunda ilerlemek istiyorsa Sırbistan’la ilişkilerin normalleşmesi yolunda ilerleme sağlama sorumluluğu olduğunu kaydeden Lajcak, “Burada, Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasının gerekliliğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu olmadan Kosova’nın Avrupa yolunda ilerlemesi mümkün değil” dedi.



Temsilciler, Vucic ile de görüştü

AB, ABD, Fransa, Almanya ve İtalya temsilcileri, Priştine’deki temaslarının ardından Belgrad’a geçerek burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Vucic ile görüşmenin ardından Lajcak, Sırp liderle görüşmenin ana temasının Kosova ile normalleşme anlaşmasının uygulanması ve Kosova’da son dönemde yaşananların ardından gerginliğin düşürülmesi olduğunu açıkladı. Lajcak, “24 Eylül’de Kosova polisine yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınadığımızı açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Saldırının tüm failleri adalete teslim edilmeli. Bu açıdan Sırbistan’dan tam bir dayanışma bekliyoruz” dedi.

Belgrad ve Priştine’nin gerginliği düşürmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek zorunda olduğunu vurgulayan Lajcak, “Bu mesajı Cumhurbaşkanı Vucic’e ilettik. Sırbistan ve Kosova, bu yıl şubat ve mart aylarında yeni anlaşmalara vardı ve her iki taraftan bu yeni ve eski anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.



“Avrupa’nın parçası olan bir Batı Balkan bölgesi görmek istiyoruz”

Lajcak, “Daha önce birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkilerde normalleşme sağlanmadığı ve üzerinde uzlaşılan mevcut ve önceki anlaşmalar uygulanmadığı sürece ne Sırbistan ne de Kosova için Avrupa’da bir gelecek söz konusu değil. İstikrarlı, müreffeh ve Avrupa’nın parçası olan bir Batı Balkan bölgesi görmek istiyoruz ve bu nedenle diyalog hayati önemde. Cumhurbaşkanı Vucic ve Başbakan Kurti ile görüşmelerimiz önümüzdeki günlerde devam edecek” diye konuştu. Görüşmenin ardından Sırp lider Vucic ise Batılı temsilciler ile zorlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde krizden çıkış yolu bulabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki günlerde Brüksel’de önemli görüşmeler olacak” dedi.