ABD tarihinde ilk kez görevdeki Başkan grevdeki işçileri ziyaret etti. ABD Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletinde Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan General Motors çalışanlarının grevine katıldı. Grev alanında eline aldığı megafonla işçilere seslenen Biden, işçilerin yüzde 40’lık maaş zammı talebine destek verdiğini ve "çok daha fazlasını" hak ettiklerini söyleyerek, "Şirketlerin başı dertteydi, şimdi inanılmaz derecede iyi durumdalar. Sizin de inanılmaz derecede iyi durumda olmanız gerekiyor" dedi.



Biden ayrıca, UAW'deki kadın ve erkeklerin, katkıda bulundukları rekor karlardan adil bir pay almayı hak ettiğine inandığını sözlerine ekledi.



“İkisinin de gelmemesini tercih ederiz”

Biden’ın ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın yapacağı ziyaretten memnun olmadıklarını dile getiren bazı işçiler, “İkisinin de gelmemesini tercih ederiz. İnsanları bölmek istemiyoruz ve işin içine siyaseti kattığınızda bu tartışmaya yol açacaktır” dedi.



Trump’tan Biden’a tepki

Biden’ın ziyaretini eleştiren Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın, onlarla birlikte olmak ve onlara yardım etmek için Michigan'a gideceğimi açıklayana kadar UAW’yi ziyaret etmeye niyeti yoktu" ifadelerini kullandı. Biden'ı otomotiv işçilerini sırtından "bıçaklamakla" suçlayan Trump, Biden'ın elektrikli araçlar için verdiği yetkinin ABD otomotiv endüstrisini "yok edeceğini" ve "binlerce otomotiv işçisinin işine mal olacağını" öne sürdü.



ABD’de 1902’den bu yana greve giden işçilere en büyük destek

Tarihçiler, Biden'ın Michigan ziyaretinin, ABD’nin eski Başkanı Theodore Roosevelt'in 1902'de greve giden kömür işçilerini Beyaz Saray'a davet etmesinden bu yana görevdeki başkanın grev yapan işçilere gösterdiği en büyük desteği temsil ettiğini belirtti.

UAW üyesi işçiler bu ayın başında, Ford, General Motors re Chrysler'in ana şirketi Stellantis'i hedef alan bir grev ilan ederek, üç büyük otomobil şirketinden daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep etti.