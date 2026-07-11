ABD Kongresi California Eyaleti Temsilcisi Demokrat partili Ro Khanna, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ziyaret ettiği sırada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Khanna, 'Bu durumda kendimi güçsüz hissettim. Bir Amerikan Kongre üyesini bile güçsüz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün neler hissettiğini düşünün' dedi.

ABD Kongresi California Eyaleti Temsilcisi Demokrat partili Ro Khanna, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyaret sırasında silahlı yasa dışı İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Khanna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin görüntüleri yayımlayarak, 'Amerikan yapımı M4 silahları taşıyan İsrailli yerleşimciler, Filistin ziyaretim sırasında beni ve yanımdaki diğer Amerikalıları alıkoydu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olay yerine geldiğinde yerleşimcilerin tarafını tuttu ve alıkoyma sürecinin devam etmesine izin verdi. Büyük bir hata yaptılar. Yakında daha fazla bilgi duyacaksınız' dedi.

'Yerleşimciler Amerikalılarla alay etti, İbranice ve Arapça küfür etti'

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre, Khanna, yerleşimcilerin artan saldırıları nedeniyle terk edilen ve sonrasında da yıkılan Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Filistinlilere ait Khirbet Zanuta köyünü ziyaret ediyordu.

Edinilen ilk bilgiler ve Khanna'nın bir yardımcısı ile güvenlik görevlisi tarafından paylaşılan görüntülere göre, ziyaret sırasında aniden silahlı kişilerin bulunduğu bir araç, köyün dar çıkış yolunu kapattı. Silahlı kişilerin, Khanna ve ekibiyle alay etmeye başladığı, onlara İbranice ve Arapça küfürler ettiği, minibüslerinin lastiklerini tekmelediği kaydedildi.

Haberde, kısa süre sonra daha fazla kişinin bulunduğu bir aracın da olay yerine geldiği belirtildi. İsrail ordusuna ait iki aracın bölgeye gelmesi üzerine Khanna, askeri birliklerin geçişine yardımcı olmak için geldiklerini düşündü. Ancak Khanna'nın aktardığına göre askerler olay yerinde sigara içti, yerleşimcilerle sohbet etti ve onlar ayrıldıktan sonra yolu başka bir araçla kapattı.

'Güçsüz hissettim, Filistinlilerin her gün neler hissettiğini düşünün'

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Khanna, 'Bu durumda kendimi güçsüz hissettim. Hayatta pek çok ayrıcalığa sahip biri olduğum düşünüldüğünde, bu kolay bir his değil' dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği ve İsrail polisiyle yapılan görüşmelerin ardından yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini belirten Khanna, 'Bir Amerikan Kongre üyesini bile 90 dakika boyunca güçsüz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün neler hissettiğini düşünün' ifadelerini kullandı.

Khanna, yaşadığı olayın, ekibinden bir kişinin organize ettiği üç günlük ziyaretin en korkutucu bölümü olduğunu söyledi. İsrail ordusu temsilcileri ise yorum talebine hemen yanıt vermedi.

'Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım'

ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçiminde yarışmayı değerlendiren Khanna, Batı Şeria'da gördüklerinin siyasi görüşlerini ve muhtemel başkanlık adaylığını etkileyeceğini belirtti. Aday olması halinde Filistinlilerin haklarının kampanyasının temel başlıklarından biri olacağını belirten Khanna, 'Filistinlilerin yaşadığı adaletsizlikler konusunda sunabileceğim benzersiz bir bakış açım var. Aday olsam da olmasam da Amerika'nın her köşesine giderek onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım' dedi.

Khanna, Batı Şeria'da gördüklerinin, bölgedeki sorunların yalnızca İsrail yönetiminin değiştirilmesiyle çözülemeyeceğine kendisini ikna ettiğini söyledi. Kongre üyesi, 'Bunun bana fark ettirdiği şeylerden biri, iki devletli çözümün pratikte ne kadar zor olacağı. Bunun, çok sayıda şiddet yanlısı yerleşimcinin bölgeden çıkarılmasını gerektireceği açık. Sahadaki gerçeklik çok daha acımasız, çok daha zor ve karmaşık' ifadelerini kullandı.

'Apartheid benzeri şartları ve eşitsizliği gördük'

Filistin ziyareti sırasında hayatında ilk kez 'ten renginin farklı olduğu' hissine kapıldığını söyleyen Khanna, 'Apartheid benzeri şartları ve eşitsizliği gerçekten gördük. Eğer burada yaşananların detaylarını bilseydi, hiçbir Amerikalı bunu desteklemezdi' ifadelerini kullandı.

Hindistan'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Pennsylvania eyaletinde büyüyen Khanna, bu ziyaret sırasında etnik kökeninin hiç olmadığı kadar farkına vardığını söyledi.