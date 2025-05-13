Aylık bazda ise mart ayında yüzde 0,1 gerileyen tüketici fiyatlarının nisanda yüzde 0,3 artacağı öngörülüyordu. Ancak gerçekleşen artış yüzde 0,2 ile bu tahminin altında kaldı.

Çekirdek enflasyon da yavaşladı

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon ise nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 artmasını bekliyordu. Yıllık çekirdek enflasyonun ise beklentilere paralel olarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Enerji fiyatlarında yıllık düşüş dikkat çekti

Nisan ayında enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Ancak yıllık bazda enerji fiyatlarında yüzde 3,7’lik bir düşüş yaşandı. Gıda fiyatları ise nisanda aylık yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,8 oranında arttı.

Gelirlerde reel düşüş

Aynı dönemde reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 oranında azaldı. Bu durum, enflasyondaki yavaşlamaya rağmen tüketicilerin alım gücünde sınırlı da olsa gerileme yaşandığına işaret ediyor.

Piyasaların gözü Fed’de

Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, enflasyondaki bu yavaşlamanın Fed’in yılın ikinci yarısında faiz indirimi adımları atmasına zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.