Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğinde Londra’ya gelen Çin heyeti, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir araya geldi. Yaklaşık altı saat süren ilk gün oturumlarının ardından açıklamalarda bulunan Hazine Bakanı Bessent, görüşmeleri “olumlu” olarak değerlendirirken, Ticaret Bakanı Lutnick ise süreci “verimli” olarak nitelendirdi.

Trump: “Çin Kolay Değil”

Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, müzakerelere ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. “Çin konusunda iyi iş çıkarıyoruz. Çin kolay değil,” diyen Trump, görüşmelere dair kendisine ulaşan tüm raporların olumlu olduğunu ifade etti. Çin heyetinin başındaki He Lifeng ise şimdilik herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu son müzakere turu, geçtiğimiz ay Cenevre’de yapılan görüşmelerin ardından düzenleniyor. Cenevre'de sağlanan geçici ateşkesle taraflar, karşılıklı olarak uyguladıkları yüksek gümrük tarifelerinin büyük bölümünü 90 günlüğüne askıya almıştı. Ekonomik çevrelerde söz konusu adım, küresel resesyon endişelerini bir nebze de olsa yatıştırmıştı.

Çin’in ABD’ye İhracatında Sert Düşüş

Öte yandan, Çin’in mayıs ayı ihracat verileri, ticaret savaşının ekonomik etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi gümrük istatistiklerine göre, Çin’in ABD’ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında azaldı. 2023 Mayıs ayında 44 milyar dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 28,8 milyar dolarda kaldı. Uzmanlar, bu düşüşü Covid-19 pandemisinin küresel ticarette yarattığı daralmadan bu yana yaşanan en ciddi gerileme olarak değerlendiriyor.

Müzakerelerin ikinci gününde tarafların teknik detaylara yoğunlaşması ve bazı ön mutabakatlar üzerinde çalışması bekleniyor. Londra’daki temasların ardından sürecin Washington veya Pekin’de devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi.