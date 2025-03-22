Eğitim Bakanlığı Kapatılıyor

Trump, dün imzaladığı Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik kararname hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakanlığın görevlerinin farklı kurumlara devredileceğini belirten Trump, öğrenci kredisi hizmetlerinin Küçük İşletmeler İdaresi tarafından yönetileceğini ve engelli çocuklar ile beslenme programlarının Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na devredileceğini ifade etti. Bakanlığın tamamen kaldırılması için Kongre onayı gerektiğini belirten Trump, Demokratların bu sürece destek vermesini umduğunu söyledi.

John F. Kennedy Suikastı Dosyalarına İlişkin Açıklama

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan John F. Kennedy suikastına ilişkin belgeler hakkında soruları yanıtlayan Trump, "Belgelerde çığır açan bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Göçmen Politikası ve Marco Rubio'nun Rolü

Trump, göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran federal mahkeme kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "kötü insanları ülkemizden çıkarma yetkisine sahip" olduğunu belirten Trump, "Bu süreci kesinlikle sürdüreceğiz" dedi.

Elon Musk ve Pentagon Görüşmesi

Trump, Elon Musk’ın Pentagon’daki görüşmesine dair çıkan spekülasyonlara da yanıt verdi. Musk’ın Çin ile savaş planları hakkında brifing aldığı iddialarını reddeden Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, "Musk, Pentagon'da DOGE hakkında konuşmak için bulundu. Hiçbir savaş planı ya da gizli belge söz konusu değildi" açıklamasını hatırlattı.

Uzay Görevlilerinin Fazla Mesai Ücretleri

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen Starliner mürettebatının fazla mesai alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Trump, "Bu bana hiç söylenmedi. Eğer gerekirse, cebimden öderim" dedi.

Tesla Bayilerine Yönelik Saldırılara Tepki

Trump, ülke genelinde Tesla bayilerine yönelik saldırıları kınayarak, şüphelileri "teröristler" olarak nitelendirdi. 6 Ocak Kongre baskınına atıfta bulunan Trump, "6 Ocak'ta buna benzer hiçbir şey yoktu, bu da bir nevi şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Hükümet Verimliliği Programı Kapsamında İşten Çıkarmalar

Federal hükümette yapılan reformlar kapsamında bazı kamu çalışanlarının işine son verildiğini belirten Trump, "Bu sivil personellere başka işler bulacağız. Ancak israfı ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

F-47 ile ABD'nin Hava Gücü Artacak

Savunma Bakanı Pete Hegseth, F-47 savaş uçağının ABD'ye nesiller boyu hava egemenliği sağlayacağını vurgulayarak, "Bu uçak, müttefiklerimize ve düşmanlarımıza net bir mesaj gönderiyor: Biz hiçbir yere gitmiyoruz ve dünya genelinde gücümüzü sürdüreceğiz" dedi.