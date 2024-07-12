Kiev'e destek için Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelen ABD Başkanı Biden, sonrasında basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yanında beklerken yaptığı konuşmada, "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Ardından hatasının farkına vararak, “Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" ifadelerini kullandı.

Biden'ın sözleri sonrasında önce şaşkınlığa uğrayan ve daha sonra gülümseyen Zelenskiy de "Ben ondan daha iyiyim" diyerek cevap verdi.

Biden'ın konuşmasını bitirmesinden kısa bir süre sonra Connecticut Kongre üyesi Jim Himes ve bir düzineden fazla Demokrat, Biden'a yarıştan çekilmesi çağrısında bulundu.

Geçen haftalarda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile katıldığı canlı yayınlanan münazarada çok kötü bir performans sergileyen 81 yaşındaki Biden, yaptığı gaflarla da eleştiri oklarını üzerine çekti.

Harris yerine Trump

Biden, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında bu sefer başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı karıştırdı.

Başkan Yardımcısı Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği ile ilgili sorulan soruya Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.

Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı gafla dalga geçmesi üzerine Biden, X üzerinden "Bu arada: Evet, İkisi arasındaki farkı biliyorum. Biri savcı [Harris], diğeri ise bir suçlu" diyerek cevap verdi.