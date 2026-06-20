ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin yarın gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'e katılabileceğini söyleyen Vance ayrıca, İran'ın son gelişmeler doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik herhangi bir kanıt görmediklerini açıkladı. Vance, 'Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 16 milyon varil petrol çıkardık. Bu, neredeyse savaş başlamadan önceki seviyeye denk geliyor' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile müzakere sürecine ilişkin ABD basınına açıklama yaptı. Fox News haber kanalının bir programına katılan Vance, taraflar arasında İsviçre'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelerin yarın düzenlenebileceğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Vance ayrıca, taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'e katılabileceğini kaydetti.

Vance, Kushner ve Witkoff'un halihazırda İsviçre'de bulunduğunu ve müzakerelerin bazı teknik unsurları üzerinde çalıştıklarını kaydederken, bu sabah kendileriyle görüştüğünü de sözlerine ekledi. Başkan Yardımcısı, 'Anladığım kadarıyla işler iyi gidiyor' değerlendirmesinde bulundu.

'Önümüzdeki birkaç gün içinde yola çıkacağımı düşünüyorum'

Söz konusu görüşmenin İran hükümetinin yanı sıra Katar ve Pakistan hükümetlerinden üst düzey yetkililerin de bölgeye ulaşmasının ardından planlanacağını kaydeden Vance, bunun en erken yarın gerçekleşebileceğini ancak bu tür süreçlerin her zaman değişkenlik gösterebildiğini söyledi. Vance, 'Önümüzdeki birkaç gün içinde yola çıkacağımı düşünüyorum. Ancak biliyorsunuz, bu her zaman hassas bir koordinasyon ve diplomatik protokol meselesi. Açık konuşmak gerekirse, bu tür şeyleri tam olarak anlamıyorum. Diplomatik protokollere hiçbir zaman özel bir ilgim olmadı. Benim yaklaşımım, 'sahaya inelim ve bu sorunları gerçekten çözelim' yönünde' dedi.

İran tarafı ve bu süreçteki arabulucuların daha hassas bir diplomatik süreç yürütmek istediğini savunan Vance, 'Katarlılar ve Pakistanlılar, bunu doğru şekilde gerçekleştirdiğimizden emin olmak istiyor' dedi.

'Tüm kozlar ABD'nin elinde'

Vance aynı zamanda, planlanan görüşme öncesinde tüm kozların ABD'nin elinde bulunduğunu söyledi. Anlaşmaya yönelik eleştirilerin önemli bir kısmında 'ABD'nin sahip olduğu avantajların yeterince dikkate alınmadığını' savunan Vance, 'Boğazlar artık açık. İran ordusu büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. İranlılar da zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldırmayı taahhüt etti. Ayrıca İran üzerinde uyguladığımız ciddi ekonomik baskılar var ve eğer istediğimiz adımları atarlarsa bu baskıları hafifletmeye hazırız. Ancak bunu yapmazlarsa bizim açımızdan kaybedecek bir şey yok. Çünkü İran hala çok daha zayıf bir konumda bulunuyor' ifadelerini kullandı.

'Körfez'deki dostlarımız anlaşmanın Orta Doğu'yu olumlu yönde dönüştürebileceğini söylüyor'

Vance ayrıca Orta Doğu bölgesindeki müttefiklerinin müzakerelerin gidişatı ve hedefinden memnun olduğunu savunarak, 'İsrail ve Körfez'deki dostlarımızla konuştuğunuzda, İran ile yapılacak bu anlaşmanın gerçekten hayata geçirilmesi halinde Orta Doğu'yu olumlu yönde dönüştürebileceğini söylediklerini duyuyorsunuz' dedi.

Anlaşmaya yönelik şüpheci yaklaşımlar bulunduğunu kabul eden Vance, 'Başkan Trump'ın daha önce hiç başarılamamış bir şeyi başarmanın eşiğinde olduğunu düşünen kişilerin görüşlerine de daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Hürmüz'ün kapatıldığına yönelik bir kanıt göremiyoruz'

Vance ayrıca, İran'ın taraflar arasında varılan ateşkesin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle ihlal edildiğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını bildirmesine yönelik açıklamalara da değindi. ABD Başkan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik ortada herhangi bir kanıt görmediklerini söyledi.

Öte yandan Vance, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınları temizlemenin 'biraz zaman alacağını' söyledi. Başkan Yardımcısı, 'Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 16 milyon varil petrol çıkardık. Bu, neredeyse savaş başlamadan önceki seviyeye denk geliyor. Bu da boğazların gerçekten açık olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.